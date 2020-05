Robert Lewandowski wciąż ma szanse na pobicie rekordu Gerda Muellera, ale do końca sezonu musiałby zdobywać niemal dwie bramki na mecz. W taki scenariusz wątpi były piłkarz Bayernu Lothar Matthaeus.

Do wyrównania legendarnego dorobku Muellera brakuje Lewandowskiemu jeszcze 14 trafień. Czasu zostaje coraz mniej, bo do końca sezonu Bayern Monachium rozegra jeszcze tylko osiem spotkań. A Lewandowski musi się mieć na baczności - każda obejrzana kartka będzie oznaczała przymusową pauzę napastnika.



Dotychczas nikt poza Muellerem nie zdobył 40 ligowych bramek w pojedynczym sezonie Bundesligi. Lewandowski długo zmierzał tempem na pobicie rekordu, ale mimo kapitalnej skuteczności (26 bramek w zaledwie 23 występach), musiałby do końca sezonu zdobywać dwie bramki niemal w każdym spotkaniu.

W powodzenie takiej misji nie do końca wierzy Lothar Matthaeus, były piłkarz Bayernu Monachium.



- Bayern ma naprawdę trudny terminarz. Uważam, że Lewandowskiemu do Muellera zabraknie jednego-dwóch goli. Ale i bez tego jest najlepszym napastnikiem na świecie - ocenił 59-letni Niemiec.



W najbliższym tygodniu Bayern czeka ciężka przeprawa, bowiem Bawarczycy zmierzą się w sobotę z Eintrachtem Frankfurt, a już we wtorek zagrają z Borussią Dortmund.

