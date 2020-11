- Jest klejnotem, grą przypomina mi Kaia Havertza. Myślę, że wiele klubów ma go na swojej liście, w tym Bayern Monachium - stwierdził były piłkarz "Die Roten" Lothar Matthaeus pytany o Dominika Szoboszlaia. Młody Węgier ma za sobą bardzo dobry okres i wiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie przeniesie się do któregoś z czołowych klubów w Europie.

Dominik Szoboszlai znajduje się ostatnio w znakomitej formie i młody zawodnik RB Salzburg przykuwa uwagę coraz większej ilości europejskich potęg. Zainteresowanie jego usługami wyrazili już Borussia Dortmund, RB Lipsk, AC Milan, Arsenal czy Real Madryt.



Były piłkarz Bayernu Monachium Lothar Matthaeus twierdzi, że reprezentant Węgier obserwowany jest również przez Bawarczyków: - Jest klejnotem, grą przypomina mi Kaia Havertza. Myślę, że wiele klubów ma go na swojej liście, w tym Bayern. Naprawdę to jest świetny zawodnik, który dobrze operuje piłką z głębi boiska, jak i potrafi atakować flanką - stwierdził Niemiec w rozmowie z monachijskim "Abendzeitung".



Pomimo młodego wieku Szoboszlai jest czołowym piłkarzem RB Lipsk i w tym sezonie zagrał już w 13 spotkaniach, podczas których zdobyć pięć bramek i zaliczył dziewięć asyst.



Jego efektowne trafienie zapewniło reprezentacji Węgier awans na najbliższe mistrzostwa Europy. Pomocnik przemierzył z piłką niemal całe boisko i później huknął zza pola karnego, nie zostawiając bramkarzowi szans na interwencję.



PA