Czy Loris Karius wróci do Bundesligi? Wszystko wskazuje na to, że tak. 26-letnim bramkarzem, który znany jest z tego, że puszcza kompromitujące gole, mocno zainteresowana jest Hertha Berlin.

Karius obecnie broni barw Besiktasu Stambuł, do którego jest wypożyczony z Liverpoolu. Umowa między klubami dobiega końca w tym roku. Niemiec powinien wrócić na Anfield Road. Nie ma jednak żadnych szans na regularne występy. Bramkarzem numer jeden jest w "The Reds" jest Alisson.

Hertha, której piłkarzem jest Krzysztof Piątek, nie wiąże przyszłości z Thomasem Kraftem (koniec kontraktu w 2020 roku) i Rune Jarsteinem (kontrakt do 2021 roku). Dlatego klub z Berlina rozgląda się za nowym golkiperem i, jak donosi "Sport Bild", wybór padł właśnie na Kariusa. Zachętą, żeby przyjąć ofertę Herthy może być też to, że partnerka Kariusa Sophia Thomalla mieszka w Berlinie.



W tym sezonie 26-letni zawodnik wystąpił w 32 meczach we wszystkich rozgrywkach. W ośmiu z nich zachował czyste konto.



Karius zasłynął występem w finale Ligi Mistrzów przeciwko Realowi Madryt w 2018 roku. Po jego dwóch koszmarnych błędach "Królewscy" pokonali Liverpool 3-1. Kompromitacja skończyła się tym, że był to ostatni występ Niemca w barwach "The Reds" w meczu o stawkę.



W Besiktasie też zdarzały mu się koszmarne wpadki. Turcy raczej nie będą zainteresowani transferem definitywnym. Pięć milionów euro jakich żąda za Kariusa Liverpool, to dla nich stanowczo za dużo.



W Bundeslidze Karius występował w klubie 1. FSV Mainz 05, a miało to miejsce w latach 2012-2016.

