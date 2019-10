Zrobił to! Robert Lewandowski zdobył przynajmniej jedną bramkę w każdej z ośmiu pierwszych kolejek Bundesligi, dzięki czemu wyrównał rekord należący do Pierre-Emericka Aubameyanga. A nawet go pobił, biorąc pod uwagę, że zdobył w nich więcej bramek od Gabończyka!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piłkarze Bayernu na Oktoberfest. Nie zabrakło Lewandowskiego. Wideo © 2019 Associated Press

Lewandowski potrzebował zaledwie 14 minut, by strzelić gola w meczu z Augsburgiem w 8. kolejce Bundesligi. To zresztą ulubiony rywal "Lewego" - w 14. spotkaniu z tą drużyną polski snajper uzbierał już 19 goli.

Reklama

Dzięki tej bramce napastnik Bayernu wyrównał rekord należący dotychczas do Pierre-Emericka Aubameyanga, który w sezonie 2015/16 strzelał bramki we wszystkich ośmiu pierwszych meczach ligowych. Gabończyk zdobył ich wówczas 10, "Lewy" ma ich na koncie już 12.

Co więcej, jeżeli Lewandowski utrzyma nieziemską skuteczność, zakończy ligowy sezon z dorobkiem... 50 bramek! Ten niewiarygodny wynik oznaczałby pobicie innego rekordu - największej liczby bramek zdobytych w pojedynczym sezonie Bundesligi. Obecnie należy on do Gerda Muellera i wynosi 40 bramek.

"Lewy" pnie się także w górę klasyfikacji strzelców wszech czasów Bundesligi. Po bramce z Augsburgiem wyprzedził w klasyfikacji Manfreda Burgsmuellera i zajmuje samodzielnie czwartą pozycję z 214 bramkami na koncie. Do podium i dogonienia Juppa Heynckesa brakuje mu już tylko sześciu trafień. Drugi Klaus Fischer ma 54 gole więcej, do pierwszego Gerda Muellera Polak traci 151 bramek.

WG

Zdjęcie Robert Lewandowski strzelił kolejnego gola w meczu z Augsburgiem / Getty Images