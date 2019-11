Bundesliga. Lewandowski przed Gerdem Muellerem w zestawieniu oficjalnej strony

Oficjalna strona Bundesligi opublikowała ranking najlepszych napastników w historii Bayernu Monachium. Pewnym zaskoczeniem jest fakt, że pierwsze miejsce na liście przypadło Robertowi Lewandowskiemu, a nie Gerdowi Muellerowi, do którego należy większość klubowych i ligowych rekordów.

Wyróżnienie dla "Lewego" pokazuje, że polski napastnik jest doceniany w Niemczech znacznie bardziej, niż w pozostałych europejskich krajach. Podczas gdy Goal.com, czy ESPN umieszczają Lewandowskiego w rankingach najlepszych napastników za Sergio Aguero, czy Harrym Kanem, oficjalna strona Bundesligi uznała, że przerósł on już absolutną legendę, Gerda Muellera.

"Polski napastnik strzelił 20 goli w przynajmniej siedmiu z dziewięciu pełnych sezonów w najwyższej lidze niemieckiej. Gola strzela średnio co 109 minut, a tylko Gerd Mueller zdobywał bramki częściej, strzelając co 105 minut. Ale obecna "dziewiątka" Bayernu musi robić to szybciej i sprawniej, pod ogromną presją medialną. Po prostu musi znaleźć się na pierwszym miejscu naszej listy" - napisała w uzasadnieniu Bundesliga.com.

Mueller, najlepszy strzelec w historii Bundesligi, został sklasyfikowany na drugiej pozycji, choć przyznano, że Lewandowski raczej nie ma szans na pobicie jego rekordu.



"Wysokie wymagania futbolu XXI wieku oznaczają, że Lewandowski raczej ne dobije do dorobku 365 bramek Muellera. Zwycięzca Złotej Piłki z 1970 roku został królem strzelców Bundesligi siedmiokrotnie - strzelając niesamowitą liczbę 40 bramek w sezonie 1971/72. W 2003 roku został przez DFL uznany 'najbardziej wartościowym graczem w historii Bundesligi'. 'Bez niego nadal tkwilibyśmy drewnianych chatkach' - mówił o wkładzie Muellera w rozwoju Bayernu sam Franz Beckenbauer" - pisze oficjalna strona Bundesligi.

Ten werdykt wywołał w Niemczech burzliwą dyskusję. Przeciwnego zdania do autorów zestawienia jest Felix Magath, były trener m.in. Bayernu i Schalke 04.

- Mueller strzelałby teraz więcej goli od Lewandowskiego. Pomoc Bayernu jest teraz lepsza, niż w latach 70-tych. Robert jest graczem klasy światowej, ale nie dorówna geniuszem Muellerowi. Moim zdaniem Gerd był najlepszym piłkarzem świata. Być może dziś też by nim był - ocenił 66-letni szkoleniowiec.

Ranking najlepszych napastników w historii Bayernu według Bundesliga.com:

1. Robert Lewandowski,

2. Gerd Mueller,

3. Claudio Pizzaro,

4. Giovane Elber,

5. Miroslav Klose,

6. Luca Toni,

7. Juergen Klinsmann,

8. Mario Gomez,

9. Carsten Jancker,

10. Karl-Heinz Rummenigge.

