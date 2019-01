Robert Lewandowski musi ustąpić miejsca młodszym? Polak nie znalazł się w najlepszej trójce napastników Bundesligi w rundzie jesiennej według "Kickera". Żadnemu z napastników ligi niemieckiej nie przyznano "klasy światowej".

"Kicker" ocenił występy napastników w Bundeslidze oraz na arenie międzynarodowej.

Jesienią w lidze niemieckiej Lewandowski strzelił 10 goli. Łącznie we wszystkich rozgrywkach ma na koncie 22 bramki oraz pięć asyst.



Jak się okazało, według "Kickera" to za mało, by zająć miejsce w czołowej trójce. To także za mało, by otrzymać "klasę światową". Zresztą tej nie przyznano żadnemu z napastników Bundesligi.



"Klasę międzynarodową" dziennikarze magazynu przydzielili czterem snajperom niemieckiej ligi, a czwarte miejsce wśród nich zajął "Lewy".

Na pierwszym miejscu umieszczono Sebastian Hallera z Eintrachtu Frankfurt, który w lidze strzelił dziewięć goli.

Drugą lokatę zdobył superrezerwowy Borussii Dortmund Paco Alcacer, który ma na koncie 12 bramek ligowych. Trzecia lokata przypadła Luce Joviciovi z Eintrachtu, który także cieszył się jesienią z 12 goli w Bundeslidze.



