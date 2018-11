Po zgrupowaniu kadry Robert Lewandowski i Marcin Kamiński znów spotkają się na boisku. Obaj zagrali w towarzyskim meczu Polski z Czechami, a w sobotę wystąpią przeciwko sobie w 12. kolejce Bundesligi - Bayern Monachium podejmie Fortunę Duesseldorf.

Lewandowski i Kamiński wystąpili 15 listopada w drużynie narodowej, która przegrała z Czechami 0-1 w towarzyskim meczu. Później obu zabrakło w spotkaniu z Portugalią w Lidze Narodów (1-1). Powodem nieobecności tego pierwszego był uraz kolana, ale kapitan "Biało-Czerwonych" wziął już w czwartek udział w treningu mistrza Niemiec - Bayernu. Kamiński był w spotkaniu w Guimaraes rezerwowym.

Obaj Polacy regularnie grają w wyjściowych składach swoich zespołów w Bundeslidze. Nie ma powodu przypuszczać, że inaczej będzie w sobotę o 15.30, kiedy Bayern i Fortuna zmierzą się w Monachium. Chyba że trener gospodarzy Chorwat Niko Kovacz postanowi dać Lewandowskiemu odpocząć przed wtorkowym spotkaniem z Benficą Lizbona w Lidze Mistrzów.

- Bayern to najlepsza drużyna w Niemczech i to od wielu dziesięcioleci. Mecz z nią to największe wyzwanie w Bundeslidze. Żebyśmy osiągnęli jakąkolwiek korzyść, wszystko musi się zgrać. Mój zespół zrobi wszystko, żeby rozegrać udane spotkanie. Nie jedziemy tam, żeby się poddać bez walki - zapewnił trener beniaminka Friedhelm Funkel.

Nie ulega wątpliwości, że faworytem są broniący tytułu gospodarze. Wprawdzie po kilku niepowodzeniach zajmują dopiero piąte miejsce i mają siedem punktów straty do prowadzącej Borussii Dortmund, ale ich sobotni rywale są na przedostatniej pozycji z zaledwie siedmioma punktami na koncie.

Funkel przypomniał jednak, że Bayern stracił już punkty z takimi niżej notowanymi rywalami jak Freiburg, Borussia Moenchengladbach czy Hertha Berlin.

- Jeśli jesteś zabójczo skuteczny i bardzo dobrze się bronisz, możesz zapunktować nawet w Monachium. To nie znaczy, że +zaparkujemy autobus+. Wiemy, że potrzebne są nam też fragmenty meczu, w których to my będziemy dłużej przy piłce - ocenił trener Fortuny.

Również w sobotę o 15.30 swoje spotkanie rozegra lider Borussia Dortmund, której piłkarzem jest Łukasz Piszczek. BVB zmierzy się na wyjeździe z FSV Mainz i utrzyma się na prowadzeniu w tabeli niezależnie od wyniku. Zajmująca drugie miejsce Borussia Moenchengladbach, która w niedzielę o 18 zagra przed własną publicznością z Hannoverem 96, ma do lidera cztery punkty straty.

