Żółte kartki, które w meczu z Bayerem Leverkusen obejrzeli Robert Lewandowski i Thomas Mueller wykluczą ich z kolejnego spotkania ligowego. Oznacza to, że do meczu z Borussią Moenchengladbach Bawarczycy przystąpią bez swojego najlepszego strzelca i asystenta.

Robert Lewandowski ma na koncie 30 bramek w trwającym sezonie Bundesligi. Thomas Mueller - 20 asyst. Obaj są wiodącymi postaciami ofensywy Bayernu, ale mistrzowie Niemiec będą musieli radzić sobie bez nich przeciwko Borussii Moenchengladbach. To będzie prawdziwy test dla drużyny Hansiego Flicka.

Obaj piłkarze obejrzeli po żółtej kartce w wygranym 4-2 spotkaniu z Bayerem Leverkusen. A że dla obu była to już piąta żółta kartka w sezonie - w najbliższym meczu ligowym czeka ich pauza.



Bawarczycy 13 czerwca będą musieli radzić sobie także bez Philippe'a Coutinho i Corentina Tolisso, a także Niklasa Suele. Cała trójka wciąż leczy kontuzje. Dobrą informacją jest za to powrót do zdrowia Thiago Alcantary, który już przeciwko Leverkusen wszedł na boisko z ławki rezerwowych.



W międzyczasie Bayern czeka jeszcze półfinałowe spotkanie Pucharu Niemiec. 10 czerwca Bawarczycy zagrają z Eintrachtem Frankfurt. Początek spotkania o godzinie 20.30.