Niemiecka Federacja Piłkarska (DFB) zdecydowała w poniedziałek o przedłużeniu letniego okienka transferowego w Bundeslidze do 5 października, aby dostosować się do zmian w kalendarzu wywołanych pandemią koronawirusa.

Okres transferowy zostanie otwarty najpierw na jeden dzień - 1 lipca, a następnie ponownie od 15 lipca do 5 października.

Dzień 1 lipca zostanie wykorzystany przede wszystkim na zarejestrowanie transferów już ogłoszonych.

Decyzję podjęto w porozumieniu z Ligą Niemiecką (DFL), a także z Międzynarodową Federacją Piłkarską (FIFA), która zaleciła krajowym związkom przedłużenie okresu transferowego.

Już w maju Europejska Unia Piłkarska (UEFA) poinformowała, że w tym roku tzw. letnie okienko będzie otwarte do 5 października - to ostatni dzień, w którym zespoły uczestniczące w Lidze Mistrzów i Lidze Europy będą mogły zarejestrować zawodników na fazę grupową.

Sezon 2019/20 Bundesligi zakończył się w minioną sobotę. Mistrzostwo Niemiec już wcześniej zapewnił sobie broniący tytułu Bayern Monachium Roberta Lewandowskiego, a polski napastnik z 34 golami został królem strzelców.

Start kolejnego sezonu niemieckiej ekstraklasy zaplanowano na połowę września.

