Leroy Sane jest już o krok od wielkiego transferu do Bayernu Monachium. Zdaniem niemieckiej prasy 24-latek wybrał już nawet numer, z jakim miałby występować u boku Roberta Lewandowskiego, a także zgodził się na obniżenie swoich oczekiwań finansowych.

Sane był bliski transferu do Bayernu latem ubiegłego roku. Jego plany pokrzyżowała jednak fatalna kontuzja.

W sierpniowym meczu o Tarczę Wspólnoty z Liverpoolem skrzydłowy zerwał więzadło krzyżowe przednie i od tamtej pory nie wystąpił już w meczu pierwszej drużyny Manchesteru City. 24-latek wrócił już wprawdzie do pełni sił, ale pandemia koronawirusa doprowadziła do przerwania rozgrywek Premier League i Ligi Mistrzów.

Wszystko wskazuje na to, że już w przyszłym sezonie Sane będzie występował w koszulce Bayernu Monachium. Jak donosi "Sport Bild", klub zarezerwował mu już trykot z numerem 10. Obecnie nosi go wypożyczony z FC Barcelona Philippe Coutinho. Po zakończeniu sezonu Brazylijczyk wróci jednak do stolicy Katalonii.

Sane jest zdeterminowany, by trafić do Bayernu. Miał nawet zgodzić się, na obniżenie swoich zarobków o 30 procent. Wszystko po to, aby grać w ekipie mistrza Niemiec.