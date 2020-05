Bayern Monachium jest coraz bliżej pozyskania Leroya Sane. Niemiec może przeprowadzić się do Monachium ze względu na rodzinę.

Od sierpnia 2016 roku Sane występuje w Manchesterze City. Od tego czasu reprezentował klub 134 razy. Strzelił 39 goli i zaliczył 45 asyst.

Od ponad roku Bayern stara się sprowadzić Sane. Na decyzję Niemca mogą wpłynąć sprawy rodzinne.

We wrześniu 2018 roku piłkarzowi urodziła się córka Rio Stella. "The Athletic" informuje, że Sane chciałby wychować ją w Niemczech. Dlatego już w najbliższym oknie transferowym mógłby przenieść się do Bayernu.

Problem w tym, że klub ze stolicy Bawarii chce zapłacić za piłkarza 40 milionów euro. Z powodu pandemii koronawirusa ceny piłkarzy mocno spadły, ale "The Citizens" i tak uważają, że to zbyt mała suma.



"The Athletic" uważa, że jeśli Anglicy nie dostaną większej sumy, to nie zgodzą się na przejście piłkarza i jego odejście będzie możliwe dopiero za rok, gdy skończy się jego kontrakt.

