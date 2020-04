Bundesliga. Lennart Grill przeszedł do Bayernu Leverkusen z 1. FC Kaiserslautern

Sezon Bundesligi został przerwany, ale karuzela nie została całkiem zatrzymana. Bayern Leverkusen ogłosił właśnie pozyskanie nowego bramkarza, 21-letniego Lennarta Grilla.

Grill jest młodzieżowym reprezentantem Niemiec, grając we wszystkich kategoriach wiekowych od U-16 do U-21. W zeszłym roku zagrał w dwóch towarzyskich spotkaniach kadry do lat 21, ale mecze eliminacji Euro oglądał z ławki rezerwowych.

Dotychczas wychowanek Mainz zbierał szlify w dorosłej piłce jako zawodnik 1. FC Kaiserslautern. Znana z Bundesligi drużyna dziś występuje na trzecim poziomie rozgrywkowym.



Jak ogłosił Bayer, transfer dojdzie do skutku z momentem zakończenia obecnego sezonu. Grill podpisał kontrakt do 30 czerwca 2024 roku.



Grill w obecnym sezonie pokazał się z bardzo dobrej strony m.in. w meczach Pucharu Niemiec, w którym Kaiserslautern wyeliminowało m.in. FSV Mainz (Bundesliga) oraz 1. FC Nuernberg (2. Bundesliga). Pogromcą rewelacji rozgrywek okazała się dopiero Fortuna Duesseldorf, grająca dwa poziomy rozgrywkowe wyżej.



Klub z Leverkusen zajmuje piąte miejsce w tabeli Bundesligi. Z powodu pandemii koronawirusa rozgrywki w Niemczech zostały przerwane po 25. kolejkach. Tamtejsze zespoły są jednak zdeterminowane, by dokończyć sezon. Do rozegrania zostało każdej z drużyn jeszcze dziewięć spotkań.

