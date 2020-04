Bundesliga. Labbadia: Cunha to facet, który emanuje energią

Krzysztof Piątek został sprowadzony do Herthy Berlin jako pierwszoplanowy napastnik, na którym ma opierać się ofensywa stołecznego klubu. Polak będzie musiał jednak walczyć o względy nowego trenera Bruna Labbadii, który w rozmowie z dziennikarzami wyrażał zachwyt nad kompanem Piątka w ataku - Matheusem Cunhą. - To facet, który emanuje energią, a to ważne dla naszej gry - stwierdził szkoleniowiec Herthy.

Labbadia został oficjalnie ogłoszony nowym trenerem Herthy w czwartek 9 kwietnia. Dla Piątka to dziewiąty szkoleniowiec podczas jego dwuletniego pobytu na obczyźnie (więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ - KLIKNIJ ).

Śmiało można zakładać, że walka o pierwszy skład w ekipie berlińczyków rozgorzeje na nowo, a mecze pod wodzą poprzednich szkoleniowców mogą nie mieć większego znaczenia. Nie oznacza to jednak, że wszyscy rozpoczynają pracę u trenera Labbadii z "białą kartą". 54-latek, jak sam przyznaje, zna już dobrze możliwości Cunhy i ceni sobie jego charakterystykę gry.

- Dobrze go znam i dlatego jeszcze zanim tu przyjechałem, pomyślałem sobie: Dobrze, że podpisał kontrakt z Herthą. To facet, który emanuje energią, a to ważne dla naszej gry. Chcę mieć aktywnych graczy. Cunha jest pełen piłkarskiej radości na boisku i potrafi przekazać ją pozostałym zawodnikom - komplementował swojego podopiecznego Labbadia.

Cunha nie jest jednak w oczach trenera chodzącym ideałem. - Widziałem też kilka rzeczy, nad którymi musimy popracować - przyznał szkoleniowiec Herthy.

Słowa Labbadii nie oznaczają, że Piątek będzie miał problemy z wywalczeniem miejsca w podstawowym składzie. Do tej pory 54-latek preferował przede wszystkim ustawienie 1-4-3-3. Przy zastosowaniu takiej formacji, w najbardziej wysuniętej trójce znajdzie się miejsce dla Polaka i dla Cunhy, który mógłby wykorzystać swoją przebojowość i dynamikę, grając bliżej flanki. Piątek natomiast mógłby skupić się na tym, co w szczytowej formie wychodziło mu najlepiej - zdobywaniu bramek.

