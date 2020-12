Wszystko wskazuje na to, że Krzysztof Piątek wróci do wyjściowego składu Herthy na sobotni mecz z Borussią Moenchengladbach. Trener Bruno Labbadia twierdzi, że napastnik nabrał ostatnio sporego rozpędu.

Wejście z ławki rezerwowych po przerwie i dwa gole, dające wygraną w derbach Berlina - tak wyglądał występ Krzysztofa Piątka przed tygodniem. Nic dziwnego, że po takim meczu polski napastnik prawdopodobnie wróci do wyjściowego składu Herthy.

- Zamierzamy wykorzystać fakt, że Piątek jest teraz rozpędzony - przyznaje trener Herthy Bruno Labbadia.



Piątek w ostatnim meczu usiadł na ławce rezerwowych po dwóch spotkaniach w wyjściowym składzie - przeciwko silnym zespołom Borussii Dortmund oraz Bayeru Leverkusen. Teraz znowu czeka go starcie z mocnym przeciwnikiem. Borussia Moenchengladbach w trakcie tygodnia przegrała co prawda z Realem Madryt, ale zapewniła sobie awans do kolejnej rundy Ligi Mistrzów.



25-letniemu snajperowi ubył ostatnio poważny konkurent do gry w wyjściowym składzie - Jhon Cordoba, bo o nim mowa, nabawił się kontuzji i będzie pauzował przynajmniej do końca roku.



Hertha zajmuje obecnie 12. miejsce w ligowej tabeli, a jej sobotni rywal jest na siódmym miejscu. Początek meczu w sobotę o godzinie 15.30.

