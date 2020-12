Jeśli tylko znajdzie się chętny, wszystko wskazuje na to, że Krzysztof Piątek w najbliższym "oknie" transferowym opuści stolicę Niemiec. Według włoskiego portalu branżowego Tuttomercatoweb.com, Polak uzyskał zgodę szkoleniowca Herthy na odejście z klubu już w styczniu.

Jak podaje Tuttomercatoweb.com, Hertha będzie się starała wzmocnić w najbliższym "okienku" transferowym. Będzie to wymagało jednak także odejść z klubu. Szkoleniowiec berlińczyków Bruno Labbadia, miał dać zgodę na to, aby na liście zawodników do sprzedania znalazł się właśnie Polak.



Na początku sezonu pojawiały się doniesienia we włoskich mediach na temat zainteresowania Polakiem ze strony Fiorentiny. W międzyczasie we Florencji zmienił się trener. W miejsce Giuseppe Iachiniego pojawił były selekcjoner reprezentacji Italii Cesare Prandelli. Zobaczymy więc, czy Piątek będzie miał szansę wrócić do Włoch.

Właśnie w Serie A, Piątek do tej pory odnosił swoje największe sukcesy. Po przejściu z Cracovii, bronił barw GCFC Genoa oraz AC Milan, zdobywając w ich barwach łącznie 26 goli.



Od końca stycznia 2020, Polak przeniósł się do Berlina. Za Piątka Hertha zapłaciła 27 milionów euro.



