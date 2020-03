Niko Kovacz otrzymał propozycję zatrudnienia w Hercie Berlin. Sęk w tym, że nie bardzo pali się do podjęcia pracy. Postanowił zaczekać na – jak wierzy – bardziej atrakcyjne oferty.

O sprawie informuje niemiecka "Abendzeitung Muenchen". Zdaniem dziennikarzy tej gazety głównym faworytem do objęcia posady trenera w berlińskim klubie jest Niko Kovacz. Chorwat pozostaje bez zajęcia od listopada, gdy podziękowano mu za pracę w Bayernie Monachium. W utrzymaniu stanowiska nie pomogła mu nawet świetna dyspozycja strzelecka Roberta Lewandowskiego.

Herthę, której zawodnikiem jest Krzysztof Piątek, prowadzi tymczasowo Alexander Nouri. Objął on zespół w lutym, po tym jak niepodziewanie z funkcji pierwszego szkoleniowca zrezygnował Juergen Klinsamnn. Wiadomo jednak, że takie rozwiązanie obowiązywać będzie nie dłużej niż do końca obecnego sezonu. W kolejnych rozgrywkach drużyna dowodzona ma być już przez nowego trenera. A celem będzie awans do europejskich pucharów.

Dla Kovacza, byłego selekcjonera reprezentacji Chorwacji, obiekt Herthy to miejsce doskonale znane. Był zawodnikiem tego klubu w latach 1991-96 oraz 2003-06. Jeśli ostatecznie przyjmie propozycję, berliński zespół będzie trzecią ekipą Bundesligi, jaką obejmie. Wcześniej, przed pracą w Bayernie, prowadził Eintracht Frankfurt.

