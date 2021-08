Wydawało się, że takie historie mamy już za sobą. Tymczasem w obozie Mainz zapanował chaos, z jakim mieliśmy do czynienia regularnie... poprzedniej wiosny. Pozytywny wynik testu na COVID-19 otrzymało aż jedenastu graczy pierwszego zespołu.



Wszyscy zostali natychmiast objęci domową kwarantanną. Prewencyjnie odwołano także środowy trening. Niewykluczone, że przypadków zakażenia będzie w drużynie więcej.





Mecz Mainz - RB Lipsk ma dojść do skutku

Sytuacja jest nerwowa, bowiem już w piątek początek nowego sezonu Bundesligi. Ekipa z Moguncji swój inauguracyjny mecz rozegrać ma w niedzielę. Jej rywalem będzie wicemistrz Niemiec, RB Lipsk.



Czy wobec kłopotów kadrowych w teamie Bo Svenssona spotkanie dojdzie do skutku? Na tę chwilę, wszystko wskazuje na to, że tak. Przepisy mówią wyraźnie, że przełożenie meczu na inny termin staje się możliwe, gdy niedysponowanych jest 16 piłkarzy danego zespołu.



W drużynie Mainz jako pierwszy o infekcji dowiedział się napastnik Karim Onisiwo. Miało to miejsce w ubiegły piątek. Od poniedziałku lista zawodników z pozytywnym wynikiem testu systematycznie rosła. Licząc sztab trenerski i klubowy personel, zarażonych jest już 14 osób.



