Krzysztof Piątek nabawił się urazu i może nie zagrać w najbliższym spotkaniu z Augsburgiem. Polski napastnik ma problemy ze stawem skokowym.

Według niemieckiej prasy za kontuzję Piątka odpowiada Marin Pongracić, który podczas meczu Herthy z Wolfsburgiem zaatakował go ostrym wejściem. Polak w tym tygodniu ćwiczy tylko na rowerze stacjonarnym i nie bierze udziału w zajęciach z drużyną.

Polski napastnik walczy z czasem, by dojść do pełnej sprawności przed sobotnim spotkaniem z Augsburgiem. Szanse na to są jednak niewielkie.





Krzysztof Piątek kontuzjowany



Z większym prawdopodobieństwem Piątek będzie dopiero gotowy na starce 13 marca z Borussią Dortmund. Kontuzja nie powinna go także wykluczyć z marcowych spotkań reprezentacji Polski.

Hertha, która osuwa się coraz niżej w tabeli, ma spore problemy z kontuzjami. W najbliższym spotkaniu nie zgra także gwiazda zespołu Sami Khedira oraz ważny piłkarz Matheus Cunha.





Zdjęcie Krzysztof Piątek / Matthias Koch via www.imago-images.de / East News

