Już w piątek o 20.30 Bayern Monachium podejmie Schalke 04 Gelsenkirchen w spotkaniu inaugurującym nowym sezon Bundesligi. Z tej okazji zapraszamy na garść ciekawostek związanych z bundesligowymi wyczynami pięciokrotnego króla strzelców tych rozgrywek - Roberta Lewandowskiego!

0 - nie ma trenera, pod wodzą którego Lewandowski nie zdobyłby żadnej bramki w Bundeslidze. Polak trafiał nawet u Petera Hermanna i Willy'ego Sagnola, którzy tymczasowo obejmowali Bayern na jedno spotkanie.



1,13 - tyle bramek na mecz zdobywa średnio Robert Lewandowski pod wodzą Hansiego Flicka. To kosmiczna statystyka - Polak u Flicka zdobył już 35 bramek w 31 meczach.



5 - tyle razy Lewandowski został królem strzelców Bundesligi. Tyle samo razy był najlepszym strzelcem Pucharu Niemiec.



8 - Lewandowski już ośmiokrotnie zdobywał tytuł mistrza Niemiec. Dwukrotnie triumfował z Borussią Dortmund, sześć razy - z Bayernem Monachium.



27 - tyle bramek z rzutów karnych zdobył w Bundeslidze Lewandowski. Dotychczas zmarnował tylko trzy "jedenastki".



32 - tyle bramek brakuje Lewandowskiemu, by został drugim najlepszym strzelcem w historii Bundesligi. Stratę do Klausa Fischera "Lewy" może odrobić w trakcie najbliższego sezonu. Strata 119 bramek do prowadzącego Gerda Muellera może być już nie do odrobienia...



100 - dokładnie tyle spotkań rozegrał Lewandowski pod wodzą Pepa Guardoli. Z tego 63 występy miały miejsce w rozgrywkach Bundesligi.

236 - tyle bramek zdobył dotychczas Lewandowski w Bundeslidze. 74 trafienia zaliczył jako piłkarz Borussii Dortmund, 162 - Bayernu Monachium.