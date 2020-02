Robert Lewandowski wyrównał kolejny rekord w Bundeslidze. Polski napastnik zdobył 25 bramek po 23 kolejkach i dogonił legendę niemieckiej piłki.

Robert Lewandowski prowadzi w klasyfikacji strzelców Bundesligi i po wczorajszych dwóch trafieniach, Polak ma już pięć goli więcej od drugiego Timo Wernera (RB Lipsk nie rozegrało jeszcze spotkania w 23. kolejce). "Lewy" do tej pory zgromadził aż 25 bramek.



Gole zdobyte w spotkaniu z Paderborn pozwoliły mu również wyrównać kolejny rekord. Wcześniej taki dorobek bramowy po 23 meczach miał jedynie legendarny Gerd Mueller w sezonach 1969/1970 oraz 1970/1971. Nie jest to pierwszy rekord Lewandowskiego w tym sezonie.



Wcześniej Polakowi udało się trafić do siatki w każdym z pierwszych 11 meczów w sezonie. "Lewy" pobił w ten sposób rekord Pierre’a-Emericka Aubameyanga. Były napastnik Borussii strzelał w pierwszych ośmiu spotkaniach.



Lewandowski jest również cały czas w grze o "Złotego Buta" (tytuł najskuteczniejszego strzelca w Europie). Polak rywalizuje z Ciro Immobile, Cristiano Ronaldo i wcześniej wspomnianym Wernerem. Póki co przewodzi napastnik Lazio (26 goli).



