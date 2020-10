Bundesliga. Kolejne show Lewandowskiego, niemieckie media zachwycone występem Polaka

Robert Lewandowski zdobył trzy bramki w wygranym przez Bayern 5-0 meczu z Eintrachtem. Reprezentant Polski był najbardziej wyróżniającą się postacią na boisku, a niemieckie media bardzo dobrze oceniły występ napastnika.

Robert Lewandowski nie tylko przyczynił się do wygranej Lecha, ale pobił również dwa kolejne rekordy. "Lewy" stał się najskuteczniejszym polskim piłkarzem w lidze zagranicznej ( poprawiając wyczyn Krzysztofa Warzychy - 244 gole ) i ma już na swoim koncie 246 bramek w Bundeslidze.



Polski napastnik ustanowił również nowy rekord bramek zdobytych po pięciu kolejkach. "Lewy" zdołał już strzelić 10 bramek i znajduje się na czele kwalifikacji strzeleckiej ligi niemieckiej.



Po znakomitym występie w starciu z Eintrachtem, znany niemiecki dziennik "Bild" wskazał go jako zawodnika meczu i tylko "Lewy" otrzymał najwyższą w skali ocenę - 1 (oznaczającą "klasę światową"). Na podobną notę zdecydowali się dziennikarze niemieckiego portalu "Goal": - Pozwalał sobie na schodzenie w głąb boiska i kreowanie gry. Bardzo niebezpieczny i skuteczny przed bramką. 10 bramek na tym etapie sezonu to rekord Bundesligi - możemy przeczytać na łamach strony.





Na notę 1 zdecydowali się również dziennikarze portali spox.com, sport.de i sportbuzzer.de: - "Lewy" ustanowił kolejny rekord. To po prostu szaleństwo - można przeczytać na "sportbuzzer.com".



Podobnego zdania był monachijski "Abendzeitung", który również przyznał "Lewemu" ocenę 1: - On po prostu nie ma dość strzelania bramek. Lewandowski strzelił 10 bramek w pięciu meczach. Klasa światowa! Nowy rekord Bundesligi.



Po efektownym zwycięstwie na Eintrachtem, Bayern czeka seria czterech spotkań na wyjeździe. Już we wtorek "Die Roten" zmierzą się w rozgrywkach Ligi Mistrzów z Lokomotiwem Moskwa. Początek meczu o 18:55. Spotkania LM można oglądać w Polsacie Sport Premium.