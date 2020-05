Najpierw zmiany w radzie nadzorczej, teraz 150 milionów euro na rozwój klubu! Lars Windhorst kontynuuje zmiany w klubie i planuje kolejny spory zastrzyk gotówki dla Herthy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Lewy" i spółka pokazali jak postępować w dobie pandemii. Wideo INTERIA.TV

Właściciel Herthy Lars Windhorst nie zamierza się poddawać i planuje kolejną wielomilionową inwestycję. Jak donosi "Kicker", współwłaściciel klubu jest w stanie dołożyć do kasy kolejne 150 milionów euro.



- Jesteśmy w stanie zainwestować kolejne 100-150 milionów euro, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Zarząd stowarzyszenia musi jednak określić zasady i czas takiego działania - stwierdził Niemiec.



Ekipa z zachodniej części Berlina nie osiągnęła w ostatnim czasie wyników, adekwatnych do wydatków drużyny. Włodarze "Die Alte Dame" przeznaczyli bowiem na wzmocnienia kilkadziesiąt milionów euro, a Hertha nie może przebić się nawet do górnej części tabeli.



Bundesliga - wyniki, terminarz, tabela



Kolejne dofinansowanie klubu może odbyć się nawet pomimo szerzącego się kryzysu w piłce nożnej, który został spowodowany pandemią koronawirusa. Dziennikarze niemieckiej gazety zaznaczają, że Hertha może zupełnie go nie odczuć.



Sytuacja ekonomiczna drużyny jest bowiem zupełnie inna niż wyniki osiągane na boisku. Jak zauważa sam Windhorst, inwestycja nie zostanie ograniczona przez koronawirusa. - Hertha nie ma bezpośrednich kłopotów finansowych, nawet pomimo obecnej sytuacji - dodał.



Niemiec jest posiadaczem 49,9 proc. akcji klubu, które nabył za 224 miliony euro. Jego działania nie ograniczają się jednak jedynie do finansów i w ostatnim czasie zadbał on również o zmiany w pionie kierowniczym.



Według niemieckich mediów powołał utytułowanego byłego reprezentanta Niemiec Jensa Lehmanna do rady nadzorczej ekipy z Berlina. Będzie odpowiadał on za kwestie sportowe.



Piłkarzem Herthy jest polski napastnik - Krzysztof Piątek. Drużyna z Berlina zajmuje obecnie 13. miejsce w tabeli. Bundesliga jako pierwsza z pięciu najlepszych lig Europy podjęła decyzję o wznowieniu rozgrywek.



Już w sobotę piłkarze Herthy zagrają z TSG Hoffenheim.



Lehmann w radzie nadzorczej Herthy? Zastąpi Klinsmanna



PA