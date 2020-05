Miroslav Klose podpisał roczną umowę z Bayernem Monachium. Będzie pełnił rolę asystenta trenera Hansiego Dietera Flicka. Sformalizowano w ten sposób wcześniejsze zapowiedzi.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. To był wielki mecz Borussii! Bayern został rozłożony na łopatki w drugiej połowie. Wideo © 2020 Associated Press

Reklama

Urodzony w Polsce Klose rozpocznie pracę od 1 lipca. Można w ciemno zakładać, że zakres obowiązków przyswoi sobie szybko i sprawnie. W 2016 roku taką samą funkcję objął w reprezentacji Niemiec dowodzonej przez Joachima Loewa.

"Jestem szczęśliwy, że zatrudniamy w klubie najlepszego niemieckiego napastnika ostatnich 15-20 lat. Mam nadzieję, że pomoże naszym piłkarzom i że dużo się od niego nauczą szczególnie napastnicy. Co ważne, był wyborem zaakceptowanym przez Hansiego Flicka" - to słowa prezesa Karla-Heinza Rummenigge, zawarte w oficjalnym komunikacie bawarskiego klubu.

Można zakładać w ciemno, że Miro bez problemu znajdzie wspólny język z najskuteczniejszym snajperem Bundesligi, Robertem Lewandowskim. Kapitan reprezentacji Polski ma w tej chwili 25 trafień na koncie i o cztery gole wyprzedza Timo Wernera z RB Lipsk. Pod koniec lutego "Lewy" doznał kontuzji, która miała go wykluczyć z gry na cztery tygodnie. Do zdrowia wrócił jednak wcześniej. Obecnie jest w pełni sił. Od środy cieszy się z narodzin drugiej córki, Laury.



- Nie mogę się doczekać nowego wyzwania - oznajmił z entuzjazmem Klose. - Z Hansim Flickiem znamy się bardzo dobrze, zarówno zawodowo, jak i prywatnie. Ufamy sobie wzajemnie. Dla mnie to kolejny krok w trenerskiej karierze. Mam nadzieję, że wykorzystam moje bogate doświadczenie, by pomóc Bayernowi w realizacji sportowych celów.

41-letni obecnie Klose to legenda światowej piłki. Z 16 golami na koncie jest obecnie najlepszym strzelcem w historii mistrzostw świata. Na swój dorobek pracował w czterech mundialach - 2002, 2006, 2010 i 2014. Ten ostatni turniej zakończył tytułem czempionem globu. Barwy Bayernu reprezentował w latach 2007-11.

Bundesliga - wyniki, tabela, strzelcy, terminarz

UKi