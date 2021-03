Robert Lewandowski został wybrany najlepszym piłkarzem 26. kolejki ligi niemieckiej przez prestiżowy magazyn "Kicker". To jego szóste takie wyróżnienie w tym sezonie. W sobotę strzelił trzy gole dla Bayernu Monachium w meczu z VfB Stuttgart (4-0).

Bundesliga. Bayern Monachium - VfB Stuttgart 4-0. Hat-trick Roberta Lewandowskiego (ELEVEN SPORTS).

Za ten występ Lewandowski otrzymał notę "1" w "Kickerze", oznaczającą klasę światową. W "jedenastce" kolejki polski napastnik znalazł się po raz 10. w rozgrywkach 2020/2021.

32-letni Lewandowski, którego w poniedziałek prezydent Andrzej Duda odznaczył Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, jest na czele klasyfikacji "Złoty But" dla najlepszego strzelca w Europie - 35 goli. Najmocniejsze ligi mają współczynnik "2", stąd w jego dorobku 70 pkt. Wyprzedza Portugalczyka Cristiano Ronaldo z Juventusu Turyn i Argentyńczyka Lionela Messiego z Barcelony - po 23 (46).



Lewandowski popisał się hat-trickiem w pierwszej połowie, zdobywając gole w 18., 23. i 39. minucie (grał do 70.). W międzyczasie na listę strzelców wpisał się także Serge Gnabry (22.). Bayern zwyciężył 4-0, choć od 12. minuty grał w osłabieniu; czerwoną kartkę dostał Alphonso Davies. W kadrze zespołu gości na ten mecz nie było obrońcy Marcina Kamińskiego.



W tym sezonie Bundesligi Polak strzelił już 35 bramek i zdecydowanie prowadzi w klasyfikacji najskuteczniejszych. Za nim są Andre Silva (Eintracht Frankfurt) i Erling Haaland (Borussia Dortmund) - po 21 trafień.



W klasyfikacji strzelców wszech czasów niemieckiej ekstraklasy Polak zajmuje drugie miejsce - ma 271 trafień.



Do końca tego sezonu pozostało jeszcze osiem kolejek, więc Lewandowski ma realną szansę na pobicie rekordu Gerda Muellera - 40 bramek ligowych w jednym sezonie (1971/72).



Reprezentant "Biało-Czerwonych" ma dużą szansę na szósty w karierze tytuł króla strzelców Bundesligi, który Mueller wywalczył siedmiokrotnie. Jednak Lewandowski może sięgnąć po statuetkę z armatką po raz czwarty z rzędu, co nie udało się nawet najsłynniejszemu dotychczas snajperowi ekipy ze stolicy Bawarii.



"Kicker" wyróżnił po 26. serii gier m.in. też Thomasa Muellera z Bayernu (po raz siódmy w sezonie) i Haalanda (piąty).



Broniący tytułu Bayern prowadzi w tabeli z dorobkiem 61 punktów. O cztery wyprzedza RB Lipsk i o 10 VfL Wolfsburg (zawodnikiem tej drużyny jest Bartosz Białek).