Niemcy są zdeterminowani, by rozegrać do końca sezon Bundesligi. W przeciwnym razie kluby wygenerują około 750 milionów straty, co dla wielu z nich może oznaczać bankructwo - donosi tamtejszy "Kicker".

Nie dalej jak w niedzielę prezes Ekstraklasy Marcin Animucki wyrażał w programie "Liga+ extra" obawę, że długa przerwa będzie oznaczać dla polskich drużyn ogromne problemy finansowe. Nie inaczej jest w Niemczech, gdzie już teraz toczą się plany, w jaki sposób dokończyć przerwany sezon.

Na zawieszenie rozgrywek Bundesligi kibice i piłkarze czekali wyjątkowo długo. Wcześniej decyzje zapadły we Włoszech, Hiszpanii, Francji, a nawet Anglii i Polsce, które też długo zwlekały z przerwaniem ligi. - To szaleństwo! Są priorytety ważniejsze od jakiegokolwiek sportu! - apelował piłkarz Bayernu Monachium, Thiago Alcantara. Dopiero na niewiele ponad godzinę przed meczem Fortuny Duesseldorf z SC Paderborn Bundesliga ogłosiła zawieszenie rywalizacji.

Po czasie więcej światła na tę sprawę rzucił prezes Bayernu Karl-Heinz Ruemmenigge, który nie ma wątpliwości, że rozchodzi się o kwestie finansowe. Jak się okazało, telewizja "Sky" przelewa klubom pieniądze z praw telewizyjnych w czterech transzach, po rozegraniu odpowiedniej liczby kolejek. Tak się złożyło, że rozpoczęcie kolejnej, 26. serii gier wymusiłoby na "Sky" przelanie ostatniej transzy, co dla wielu klubów oznaczałoby pozyskanie środków niezbędnych do funkcjonowania.

Uzależnienie płynności finansowej klubów od pieniędzy z praw telewizyjnych jest jednym z powód dla którego Niemcy chcą dokończyć rozgrywki za wszelką cenę. Według wyliczeń "Kickera" z powodu niedokończenia sezonu kluby zaliczą aż 750 mln euro straty!

Niemiecka gazeta opracowała też prowizoryczny plan gier, zakładając, że sezon uda się wznowić 2 maja. Wówczas, grając praktycznie co trzy dni, być może udałoby się dokończyć sezon do 30 czerwca. Tu jednak pojawia się pytanie o zdrowie piłkarzy, którzy mogliby nie wytrzymać zabójczego tempa - zwłaszcza, że do rozegrania pozostają także spotkania Ligi Mistrzów i Ligi Europy, Pucharu Niemiec oraz baraże o awans.

Prowizoryczny plan dokończenia rozgrywek według "Kickera":

2 maja - 26. kolejka Bundesligi,



6 maja - 27. kolejka Bundesligi,



9 maja - 28. kolejka Bundesligi,



13 maja - Rewanżowe starcia 1/8 finału LM,



14 maja - Rewanżowe starcia 1/8 finału LE,



16 maja - 29. kolejka Bundesligi,



20-21 maja - Pierwsze starcia 1/4 finału LM i LE,



23 maja - 30. kolejka Bundesligi,



27-28 maja - Rewanżowe starcia 1/4 finału LM i LE,



30 maja - 31. kolejka Bundesligi,



3 czerwca - Półfinały Pucharu Niemiec,



6 czerwca - 32. kolejka Bundesligi,



10-11 czerwca - Pierwsze starcia 1/2 LM i LE,



13 czerwca - 33. kolejka Bundesligi,



17-18 czerwca - Rewanżowe starcia 1/2 LM i LE,



20 czerwca - 34. kolejka Bundesligi,



24 czerwca - Finał Pucharu Niemiec,



25-26 czerwca - Baraże o grę w Bundeslidze,



27 czerwca - Finał Ligi Mistrzów,



28 czerwca - Finał Ligi Europy,



29-30 czerwca - Rewanżowe starcia baraży o grę w Bundeslidze.





