Piłkarzom FC Heidenheim nie udało się po raz pierwszy w historii klubu awansować do Bundesligi. W rewanżowym meczu barażowym zremisowali z Werderem Brema 2-2. Pierwsze spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem, a to oznacza, że w Bundeslidze zostaje Werder. Niestety, po meczu doszło do skandalu.

"Bild" opisał incydent w taki sposób: "Po ostatnim gwizdku Heidenheim pokazało swoją brzydką twarz!".

Brak historycznego awansu i zachowanie piłkarzy Werderu wywołało wściekłość części kibiców FC Heidenheim. Punktem zapalnym było świętowanie graczy z Bremy, którzy wokół autokaru odtańczyli taniec radości z okazji utrzymania w Bundeslidze. Fani gospodarzy poczuli się tym sprowokowani i zaczęły się zamieszki.



"Kilka osób rzucało kamieniami i butelkami w autokar zespołu Werderu Brema. W wyniku ataku pękła szyba" - przekazał "Bildowi" komisarz Rainer Strobl z komendy policji w Ulm.



"Policja zidentyfikowała kilka podejrzanych osób. Mamy obszerny materiał wideo z zamieszek. Śledztwo jest w toku" - dodał.



Autokar z piłkarzami Werderu opuścił stadion pod ochroną policji.