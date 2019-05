Kerem Demirbay po sezonie zmieni TSG 1899 Hoffenheim na Bayer Leverkusen. "Aptekarze" zapłacą za niego 28 mln euro, co czyni go najdroższym transferem w historii klubu.

Od kiedy w 2016 roku Demirbay został zawodnikiem Hoffenheim, z miejsca stał się wyróżniającym piłkarzem "Wieśniaków". Już pierwszy sezon skończył z dorobkiem sześciu bramek i dziesięciu asyst, a w kolejnych dwóch sezonach podwoił ten dorobek.

25-letni piłkarz latem przeniesie się do Bayeru, który wciąż pozostaje w grze o Ligę Mistrzów. W ostatniej kolejce "Aptekarze" zrównali się punktami z czwartym w tabeli Eintrachtem Frankfurt, po zwycięstwie aż 6-1 właśnie z Eintrachtem. Dwie kolejki przed końcem szansę na czwartą lokatę mają także Hoffenheim, VfL Wolfsburg i Borussia Moenchengladbach. Awans do Champions League już wcześniej zapewniły sobie Bayern Monachium, Borussia Dortmund oraz RB Lipsk.

Demirbay został ściągnięty w charakterze zastępcy 19-letniego Kaia Havertza, który po sezonie najprawdopodobniej pożegna się z Leverkusen. "Aptekarze" zapłacili za zawodnika 28 mln euro, co czyni go najdroższym piłkarzem w historii klubu. Wcześniej to miano należało do kupionego za 24 mln euro Lucasa Alario.

Kontrakt zawodnika z Bayerem ma potrwać do końca czerwca 2024 roku. Niemiecki pomocnik w seniorskiej piłce reprezentował barwy HSV Hamburg, 1. FC Kaiserslautern, Fortuny Duesseldorf oraz wspomnianego wcześniej Hoffenheim.



Zdjęcie Kerem Demirbay / DANIEL ROLAND / AFP

