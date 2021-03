Karl-Heinz Rummenigge zapowiedział w rozmowie z "Bildem", że nie zamierza rozstawać się z Hansim Flickiem przed wygaśnięciem jego aktualnego kontraktu z Bayernem Monachium. To odpowiedź na pogłoski o możliwym przejęciu przez trenera posady selekcjonera reprezentacji Niemiec.

Nasi zachodni sąsiedzi, wobec zapowiadanego odejścia Joachima Loewa poszukują jego następcy. Naturalnym kandydatem wydaje się być właśnie Flick, który wraz z Bayernem znajduje się obecnie na topie. Władze klubu niechętnie jednak patrzą na taki scenariusz.

Hansi Flick w niemieckiej kadrze? Jasne stanowisko

- Powiedziałem Hansiemu, że jesteśmy z niego bardzo zadowoleni. Chcemy dokończyć to, co zapisane jest w umowie. Już mu to przekazałem - zdradził Rummenigge. Dodał także, że władze niemieckiej federacji wiedzą o jego stanowisku i w pełni je szanują.



Kontrakt Flicka obowiązuje do 2023 roku. Kto, jeżeli nie on, zostanie nowym selekcjonerem kadry? Wśród potencjalnych kandydatów wymieniano m.in. Juergena Kloppa, który jednak zadeklarował już, że z pewnością nie zdecyduje się na taki krok już latem - a to właśnie po mistrzostwach Europy Loew opuści stanowisko.



