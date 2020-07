- Do kogo należy piłka nożna? Najprawdopodobniej do tych, których w nią grają, bez względu na poziom. Fani są częścią futbolu, ale on nie należy do nich - powiedział Karl-Heinz Rummenigge. Prezes Bayernu Monachium odniósł się do nowej inicjatywy niemieckich kibiców, którzy żądają bardziej równomiernego podziału środków płynących z praw telewizyjnych.

Działacz Bayernu Monachium Karl-Heinz Rummenigge w zdecydowanych słowach odniósł się do niedawnej inicjatywy związku kilkudziesięciu grup niemieckich kibiców "UnserFussball" (Nasza piłka nożna).



Inicjatywa nawołuje do zmniejszenia różnicy pomiędzy małymi a dużymi klubami, bardziej równomiernego rozdysponowania środków z praw telewizyjnych czy zachowania zasady właścicielskiej "50+1".



"UnserFussball" twierdzi, że piłka nożna żyje dzięki kibicom i kluby nie "powinny oddalać się od swojej bazy". Pod tym postulatem kryje się głównie postulat obniżenia cen biletów.



Zdjęcie Kibice Bayernu Monachium protestowali przeciwko zbyt wysokim cenom biletów podczas spotkań Champions League / East News

- Uważam, że sama nazwa inicjatywy jest już myląca. Do kogo należy piłka nożna? Najprawdopodobniej do tych, których w nią grają, bez względu na poziom. Fani są częścią futbolu, ale on nie należy do nich - powiedział Rummenigge, cytowany przez "Sport1.de".