- Jesteśmy obecnie numerem jeden we wszystkich regionach świata i chcemy bronić oraz rozszerzać tę pozycję. Nasi gracze oczywiście się nie poddadzą i ja też nie - zapewnił szef Bayernu Monachium Karl-Heinz Rummenigge, pytany o możliwość powtórzenia sukcesu klubu z poprzedniego sezonu.

W minionym sezonie Bayern Monachium sięgnął po wszelkie tytuły, jakie mógł zdobyć. Niemiecka ekipa triumfowała w Bundeslidze, Lidze Mistrzów, Pucharze Niemiec, Superpucharze Niemiec oraz Superpucharze Europy. Dla obecnego dyrektora generalnego klubu Karla-Heinza Rummenigge był to jego przedostatni sezon w roli włodarza klubu.



- W 2021 roku ponownie chcemy wygrać wszystko. To trwa i trwa: jesteśmy obecnie numerem jeden we wszystkich regionach świata i chcemy bronić oraz rozszerzać tę pozycję. Nasi gracze oczywiście się nie poddadzą i ja też nie - stwierdził Niemiec w rozmowie z oficjalną stroną Bayernu.



- Mam nadzieję, że w moim ostatnim dniu w pracy, wyjdę za drzwi i ludzie powiedzą, że przez lata zrobiłem więcej dobrych rzeczy niż złych oraz będą zadowoleni ze sposobu, w jaki pracowałem. To wyzwanie sprawiło mi wiele przyjemności i było dla mnie zaszczytem. Wszyscy mamy jednak upoważnienie do tworzenia tego wspaniałego klubu i jego najwyższych standardów - dodał.

Szef Bayernu odniósł się również do wyzwań, które stoją przed klubami w dobie pandemii koronawirusa.



- Straty ekonomiczne są ogromne, ale nasza branża jest jeszcze bardziej dotknięta tym, że kibice nie mają wstępu na stadiony przez tego wirusa. Ostatecznie chodzi również o emocje wszystkich fanów. Mam nadzieję, że 2021 przyniesie rozwiązania obecnych problemów - dla piłki nożnej - ale przede wszystkim dla całego społeczeństwa - powiedział Rummenigge.

"Die Roten" zakończyli 2020 rok na pierwszym miejscu tabeli Bundesligi i są wskazywani jako faworyci do wygrania nie tylko w Bundeslidze, ale także Lidze Mistrzów.

