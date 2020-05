Kai Havertz jest na celowniku gigantów Premier League. Zawodnikiem Bayeru Leverskusen interesują się: Manchester United, Chelsea i Liverpool. Według "The Sun" niemiecki klub w lecie sprzeda swoją perłę.

20-letni ofensywny pomocnik fantastycznie zaczął rozgrywki Bundesligi po wznowieniu gier przerwanych przez epidemię koronawirusa. W poniedziałkowym spotkaniu przeciwko Werderowi Brema strzelił dwa gole, a "Aptekarze" wygrali na wyjeździe 4-1.

Młodym zawodnikiem mocno interesuje się też potentat na niemieckim rynku, Bayern Monachium, ale "The Sun" uważa, że przejście do Anglii jest bardziej prawdopodobne niż pozostanie w Bundeslidze.



Havertz piłkarzem Bayeru jest od 2010 roku, a w pierwszej drużynie od lipca 2016. W tym sezonie w 35 meczach we wszystkich rozgrywkach strzelił 12 goli i zaliczył osiem asyst. Jego kontrakt z Bayerem w Leverkusen wygasa za dwa lata.



