Bundesliga już nie dla Polaka. Kontrakt rozwiązany za porozumieniem stron

W czwartkowy wieczór stało się w końcu to, co stać się musiało - kontrakt Góralskiego został rozwiązany i piłkarz może szukać nowego pracodawcy, który pozwoli mu odbudować karierę, tak mocno wstrzymaną przez ostatni rok.

Jacek Góralski zagra w Wiśle? Jest coś na rzeczy!

Zainteresowanie defensywnym pomocnikiem ma wykazywać Wisła Kraków. Wprawdzie przejście do polskiej 1. ligi nie byłoby krokiem naprzód w karierze niedawnego kadrowicza, ale w sytuacji, gdy ma on za sobą całe miesiące bez gry, podstawą powinien być dla niego powrót do meczowego rytmu. Jarosław Królewski, prezes Wisły, w rozmowie z Interią przyznał, że temat zakontraktowania Góralskiego przez jego klub faktycznie istnieje. - Staram się nie kłamać, więc jeśli pyta mnie pani, czy zamierzamy złożyć w jego sprawie ofertę, to myślę, że jest taki pomysł. Ale czy coś nam się uda w tym temacie osiągnąć, trudno mi powiedzieć. Znamy też swoje miejsce w szeregu, jeśli chodzi o finanse. Natomiast myślę, że byłaby ciekawa opcja - powiedział Królewski.