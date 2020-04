Były trener Bayernu Monachium Jupp Heynckes uważa, że przedłużenie kontraktu z Hansi Flickiem było najlepszą decyzją jaką mógł podjąć klub z Bawarii. Nowa umowa Niemca będzie obowiązywała do 2023 roku.

Hansi Flick w piątek podpisał z Bayernem nową umowę, która będzie obowiązywała do 2023 roku. Niemiec miał być tymczasowym trenerem, ale "Die Roten" pod jego wodzą spisują się bardzo dobrze, co docenił również były szkoleniowiec klubu z Monachium - Jupp Heynckes.

- Dla mnie jest to idealny wybór dla klubu, on jako piłkarz grał na wielu pozycjach. Ma dużo umiejętności, jest charyzmatyczny i dobrze współpracuje z mediami. Życzę Bayernowi powodzenia we wszystkich zawodach - stwierdził Heynckes cytowany przez Goal.com.

Drużyna z Bawarii odkąd trenuje ją Flick wygrała aż 18 z 21 spotkań. Bayern wskoczył na fotel lidera ligi niemieckiej oraz był bliski wyeliminowania Chelsea z rozgrywek Champions League.

Zarządzający Bayernem Karl-Heinz Rummenigge przyznał niedawno, że konsultował swoją decyzję z Heynckesem: - Od razu powiedział mi, że to dobry wybór. Oni są do siebie podobni, jeżeli chodzi o empatyczne podejście do zespołu.

O Flicku dobrze wypowiadają się również byli zawodnicy klubu. Lothar Matthaus w rozmowie z Sky przyznał, że obecny szkoleniowiec Bayernu odmienił nie tylko grę zespołu.

- Pod jego wodzą zmieniła się nie tylko jakość zespołu, ale również cała atmosfera. Wszystko co pozostawił Jupp Heynckes powróciło. Wierzę, że Hansi Flick może podążać jego śladami - dodał.

