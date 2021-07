​Bundesliga. Julian Nagelsmann: Ta krytyka mnie śmieszy

Nagelsmann na stanowisku trenera zastąpił Hansiego Flicka, który objął reprezentację Niemiec. Do tej pory w dorobku ma tylko tytuł mistrza Niemiec, ale z ekipą młodzieżowców do lat 19. Niektórzy eksperci z uwagi na to, wątpią w jego trenerską klasę.

- Śmieszą mnie te wypowiedzi, że przychodzą do Bayernu, a wcześniej nic nigdy nie wygrałem. Nie prowadziłem ani Realu Madryt, ani Barcelony. Jeśli na koniec kariery nie będę miał żadnych sukcesów, nie będą rozpaczał, choć byłoby miło zdobyć jakieś tytuły - stwierdził Nagelsmann w wywiadzie dla "Kickera".

Julian Nagelsmann: Chciałbym być wspominany jako dobry człowiek

Niemiecki fachowiec po raz pierwszy poprowadzi Bayern w Bundeslidze 13 sierpnia w meczu przeciwko Borussii Moenchengladbach. Cztery dni później zmierzy się z Borussią Dortmund w Superpucharze Niemiec, a wcześniej czekać go będzie jeszcze mecz wczesnej rundy Pucharu Niemiec.

- Kiedy zakończę karierę, chciałbym być wspominany nie tylko jako dobry trener. Przede wszystkim chciałbym, by piłkarze mówili o mnie, jak o dobrym człowieku. Osiągnięcia trenerskie są zapominane dużo szybciej, niż to jak postępował wobec swoich podopiecznych - powiedział były opiekun RB Lipsk.





MR