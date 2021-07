Nowy sezon Bundesligi startuje 13 sierpnia. Piłkarze przebywają jeszcze na zasłużonych urlopach. Dotyczy to zwłaszcza uczestników Euro 2020.



Robert Lewandowski odpoczywa wraz z najbliższymi na Majorce. Najgorętszy news z tym związany to cena pobytu na luksusowym jachcie, na jaki zdecydował się kapitan reprezentacji Polski. Bagatela - 25 tys. złotych za dobę.



Kibice nie mogą się już jednak doczekać "Lewego" na boisku. O tym samym myśli nowy trener Bayernu, Julian Nagelsmann. Część wywiadu, udzielonego niemieckiemu oddziałowi Sky, poświęcił polskiemu napastnikowi.





Julian Nagelsmann: Robert Lewandowski jest mocno zmotywowany

- Rozmawiałem z Robertem na razie online, pisaliśmy też do siebie. Jego odpowiedzi dotyczące urlopu i pojawienia się na treningu odebrałem bardzo pozytywnie. Można było wyczuć, że jest mocno zmotywowany - powiedział szkoleniowiec.



W ostatnich dniach na nowo rozgorzały spekulacje na temat ewentualnego przejścia Lewandowskiego do Realu Madryt. Nie jest to scenariusz fantazyjny, mimo że kontrakt Polaka z Bayernem zachowuje ważność do połowy 2023 roku.



- Robert w Realu? Takie plotki nie są niczym nowym. Krążą od dłuższego czasu, w zasadzie od samego początku jego pobytu w Monachium. Nie może być inaczej, jeśli ktoś strzela tyle goli, co on. Oczywiście po jego powrocie porozmawiam z nim o tym twarzą w twarz - zapowiedział ze spokojem Nagelsmann.

