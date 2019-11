Były selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Niemiec i USA Juergen Klinsmann znalazł się w radzie nadzorczej Herthy Berlin. To inicjatywa inwestora Larsa Windhorsta, do którego od piątku należy 49,9 procent udziałów w klubie. Na razie klub nie potwierdza tej informacji.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Union Berlin - Hertha Berlin 1-0 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Klinsmann od trzech lat jest bez pracy. Nie jest tajemnicą, że z Windhorstem znają się od dłuższego czasu. Po raz pierwszy razem na trybunach Stadionu Olimpijskiego mają pojawić się w sobotę, kiedy Hertha będzie grać w Bundeslidze z RB Lipsk.

Reklama

Doniesienia gazety "Bild" potwierdził agencji DPA doradca Klinsmanna Roland Eitel. Udziały Windhorsta uprawniają go do tego, by obsadzić cztery miejsca w radzie nadzorczej.

Były selekcjoner niemieckiej kadry po raz ostatni pracował w Bundeslidze w 2009 roku. Został wtedy zwolniony, po niecałym roku, ze stanowiska trenera Bayernu Monachium i przez ponad 10 lat nie miał nic wspólnego z krajowymi rozgrywkami.

Emocjonalnie jednak od lat związany jest z Herthą, jest także członkiem klubu. To odziedziczona miłość, bo wielkim kibicem zespołu z Berlina był jego ojciec Siegfried. Z kolei syn Jonathan przez dwa lata grał w barwach Herthy.

Bundesliga: wyniki, tabela, strzelcy, terminarz