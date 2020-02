Pojedynek pomiędzy Bayernem Monachium a RB Lipsk jest nie tylko starciem dwóch najlepszych zespołów w Bundeslidze. Konkurować w nim będą również najlepsi strzelcy ligi. Robert Lewandowski prowadzi póki co w klasyfikacji strzeleckiej, ale tylko dwie bramki mniej ma na swoim koncie Timo Werner.

Już w najbliższej kolejce Bundesligi, Bayern Monachium zmierzy się z RB Lipsk. W starciu dwóch najlepszych ekip w Niemczech, dodatkowym podtekstem jest rywalizacja napastników drużyn - Roberta Lewandowskiego i Timo Wernera. Obaj znajdują się obecnie w znakomitej formie. Polak ma na swoim koncie 22 trafienia, natomiast Niemiec zdobył 20 goli.



W klasyfikacji kanadyjskiej więcej punktów ma Werner. Do swojego dorobku bramkowego dołożył on jeszcze 6 asyst. "Lewy" rzadziej podawał swoim kolegom przy zdobytych przez Bayern bramkach i zaliczył 3 asysty. Reprezentant Polski o wiele częściej strzela jednak w bezpośrednich meczach obu drużyn. Do siatki RB Lipsk trafił 7 razy, podczas gdy Werner wbił 3 bramki Bayernowi.



Zawodnik Bayernu Monachium - Joshua Kimmich przed meczem został zapytany o formę obu napastników: - Obaj mają niesamowite liczby. Jestem dumny z Timo, że trafił 18. razy w pierwszej części sezonu. Zdobycie tylu bramek w Lipsku jest jednak czymś innym niż tak częste strzelanie w Bayernie - powiedział Niemiec cytowany przez "Goal".



Bayern Monachium zmierzy się z RB Lipsk w niedzielę. Bawarczycy przewodzą póki co w Bundeslidze, a drużyna Wernera zajmuje drugie miejsce, tracąc punkt do Bayernu.



