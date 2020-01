Joshua Kimmich uważa, że Bayern musi pomyśleć o kilku wzmocnieniach, jeżeli chce wygrywać w Bundeslidze. Lista kontuzjowanych zawodników jest pokaźna i znajduje się na niej również Robert Lewandowski. Polski napastnik ma jednak szansę na występ w najbliższym spotkaniu przeciwko Hercie.

Obawy niemieckiego obrońcy wzrosły po informacji o urazie, którego Serge Gnabry nabawił się podczas obozu przygotowawczego w Dausze. Pomocnika prawdopodobnie czeka przerwa z powodu kontuzji ścięgna Achillesa. Kimmich stwierdził, że Bayern pilnie potrzebuje wzmocnień: - Podczas treningu na boisku znajduje się jedynie 11-12 zawodowych piłkarzy, reszta to juniorzy - stwierdził Niemiec cytowany przez portal "Goal.com".



Bayern zajmuje obecnie 3. miejsce w tabeli, tracąc do liderującego RB Lipsk cztery punkty. Najbliższe spotkanie podopieczni Hansiego Flicka zagrają już 19 stycznia przeciwko Herthcie Berlin: - Mamy wielu kontuzjowanych zawodników. Na urazy narzekają Javi Martinez, Niklas Sule, Lucas Hernandez i do treningów powoli wraca Robert Lewandowski. Dochodzi do tego uraz Gnabry'ego. Klub powinien podjąć jakąś decyzję. Na ten moment nasza kadra jest bardzo wąska - dodał Kimmich.

Kwestia transferów w drużynie z Bawarii wzbudza jednak wiele kontrowersji. Niedawno trener Flick powiedział, że Bayern jest w stanie ściągnąć dwóch zawodników już w najbliższym okienku transferowym. Wypowiedź ta spotkała się jednak z krytyką. Zaskoczony nią miał być bowiem dyrektor sportowy - Hasan Salihamidzić.

"Lewy" wrócił do treningów

Flick odpowiedział na słowa działacza klubu i stwierdził, że zależy mu tylko na dobru drużyny z Monachium: - Dałem swoją opinię i uzasadniłem ją. Jestem skupiony jedynie na pracy w Bayernie. Stawiamy sobie wysokie cele i musimy stworzyć podstawy, aby móc je realizować. Sytuacja z kontuzjami jest bardzo słaba, ale nie mamy na to wpływu. Przerwa zimowa musi regulować niektóre sytuacje. Nie chcę komentować słów Sailhamidzicia. Widzę mój klub, chcemy wygrywać jak najwięcej. Nie mam z tym problemów.



PA