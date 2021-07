Większość poprzedniego sezonu Joel Pohjanpalo spędził w barwach Unionu Berlin. Do stołecznego zespołu został wypożyczony 30 września na dziewięć miesięcy. Rozegrał w tym czasie 19 spotkań w Bundeslidze i zdobył sześć bramek.



Przygotowania do cyklu 2021/22 miał rozpocząć z Bayerem Leverkusen, z którym wiąże go jeszcze roczny kontrakt. Tuż przed powrotem piłkarza z wakacji okazało się, że jest on zakażony koronawirusem. Został skierowany na przymusową izolację.



Joel Pohjanpalo nie weźmie udziału w zgrupowaniu Bayeru

W piątek "Aptekarze" udadzą się bez niego na letni obóz przygotowawczy. Fiński napastnik nie miał kontaktu z innymi zawodnikami Bayeru ani też z członkami sztabu szkoleniowego i pozostałymi pracownikami klubu.



W finałach Euro 2020 Pohjanpalo był graczem podstawowej jedenastki Suomi. Zaliczył trzy występy. W dwóch pierwszych - z Danią i Rosją - wpisywał się na listę strzelców. Pierwszy gol okazał się zwycięski, drugi został anulowany z powodu minimalnego ofsajdu.

Finlandia zajęła ostatnie miejsce w grupie B i zakończyła udział w turnieju na pierwszej fazie.



