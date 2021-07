Sprzedaż Kolumbijczyka potwierdził także niemiecki klub, zawodnik musi tylko jeszcze przejść testy medyczne u nowego pracodawcy.

Piłkarz do Herthy trafił we wrześniu 2020. W poprzednim sezonie wystąpił w 21 meczach Bundesligi, strzelając siedem goli i zaliczając dwie asysty. Jego kontrakt z berlińczykami miał obowiązywać do czerwca 2024 roku.

Napastnikiem Herthy jest Krzysztof Piątek.

Zdjęcie Jhon Cordoba / AFP

Pawo