Klubowy kolega Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium - Javi Martinez - wyraził uznanie względem boiskowych umiejętności Polaka, twierdząc, że to najlepszy napastnik na świecie. Odniósł się także do kwestii transferu "Lewego" do Realu Madryt.

Martinez to wychowanek hiszpańskiej Osasuny, który rozwinął skrzydła w Athleticu Bilbao. Dobre występy w klubie z Kraju Basków pozwoliły mu wywalczyć transfer do Bayernu Monachium. Hiszpan trafił na Allianz Arenę w 2012 roku.

Dwa lata później klubowym kolegą Martineza został Robert Lewandowski, który - jego zdaniem - jest obecnie najlepszym snajperem na świecie.

- Ten sezon jest najlepszy w jego karierze. Wychodzi mu wszystko. To zwierzę, najlepsza "dziewiątka" na świecie. Oby utrzymał swoją dyspozycję aż do sierpnia - komplementował "Lewego" Martinez w rozmowie z hiszpańskim dziennikiem "Marca".

31-latek został także zapytany, czy kiedykolwiek obawiał się tego, że Lewandowski trafi do Realu.