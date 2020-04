Marco Reus wybrał najlepszą jedenastkę piłkarzy, którzy kiedykolwiek grali w Borussii Dortmund. Niemiec umieścił w składzie Jakuba Błaszczykowskiego i Łukasza Piszczka.

Reus gra w Borussii od lipca 2012 roku. Nadal jest ważną częścią zespołu. W tym sezonie wystąpił w 19 meczach Bundesligi i zdobył 11 bramek. Cztery razy zagrał też w Lidze Mistrzów.

Dla niemieckiej telewizji Sport1 30-latek wytypował swój najlepszy skład w historii BVB. Znalazło się w nim dwóch Polaków.

Co ciekawe zabrakło miejsca dla Roberta Lewandowskiego. Reus wyżej ceni Stephane’a Chapuisata, który wygrał z klubem Ligę Mistrzów w 1997 roku.

Niemiec docenił za to Jakuba Błaszczykowskiego i Łukasza Piszczka. Kuba grał w Borussii od lipca 2007 roku. W 2015 roku został wypożyczony do Fiorentiny, a po powrocie definitywnie opuścił klub, przechodząc do Wolfsburga w sierpniu 2016 roku.

Błaszczykowski wyrobił sobie dobrą markę i kibice w Dortmundzie do dziś go pamiętają. Nic dziwnego był czołową postacią ekipy, która zdobywała mistrzostwo Niemiec w 2011 i 2012 roku. Rok później grał też w finale Ligi Mistrzów.

Czołową postacią tej ekipy był też Piszczek. On do dzisiaj występuje w Dortmundzie. W tym sezonie rozegrał 20 spotkań w Bundeslidze i zdobył bramkę. Sześć razy wystąpił też w Lidze Mistrzów.

Kontrakt Piszczka obowiązuje do końca czerwca. Polak jednak rozmawia o przedłużeniu umowy o kolejny rok.

Najlepsza jedenastka Borussii wg. Marco Reusa:

Stefan Klos - Łukasz Piszczek, Julio Cesar, Matthias Sammer, Dede - Nuri Sahin, Michael Zorc - Jakub Błaszczykowski, Tomas Rosicky, Mario Goetze - Stephane Chapuisat

MP



