Jacob Bruun Larsen odejdzie z Borussii Dortmund? Po duńskiego skrzydłowego ustawia się kolejka chętnych z Liverpoolem na czele.

20-letni piłkarz ma za sobą pierwszy pełny sezon w seniorskiej piłce. Wystąpił w 30 oficjalnych spotkaniach BVB, notując trzy gole i trzy asysty. Nie zawsze był pierwszym wyborem trenera Luciena Favre'a, ale i tak zwrócił na siebie uwagę angielskich klubów.

Według "SportBilda", w swojej drużynie Bruuna Larsena chętnie widziałby zwłaszcza Juergen Klopp. Niemiec, który przez siedem lat prowadził Borussię, kilka lat temu jako pierwszy zaprosił młodego piłkarza na treningi z seniorami. Teraz chce go sprowadzić do Liverpoolu. Co prawda kontrakt Duńczyka w Dortmundzie wygasa dopiero za dwa lata, ale odpowiednia kwota może sprawić, że nie będzie to problemem.



Jaka? Skrzydłowy jest wyceniany na 15 milionów euro, ale zapewne Borussia zażąda za niego więcej. A Liverpool może mieć konkurentów w walce o skrzydłowego, bo jego postępy mają bacznie obserwować również Arsenal i Manchester United.



Ostatnie tygodnie Bruun Larsen spędził we Włoszech, gdzie występował w mistrzostwach Europy do lat 21. Skończył turniej z golem i dwiema asystami, ale Duńczycy nie zdołali awansować do półfinału.



