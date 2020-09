Zakończenie współpracy z Ivanem Perisziciem powinno spowodować ożywienie Bayernu na rynku transferowym. Jak twierdzą niemieckie media, Bawarczycy mogą być zainteresowani wypożyczeniem piłkarza Chelsea Calluma Hudson-Odoia.

Jak podaje portal "Sport1.de" Bayern Monachium interesował się piłkarzem Chelsea już zimą 2019 roku. Zwolennikiem transferu Anglika jest dyrektor sportowy Bawarczyków Hasan Salihamidzić. Temat sprowadzenia pomocnika upadł jednak po przedłużeniu jego kontraktu z "The Blues". Callum Hudson-Odoi podpisał umowę ważną do 2024 roku.



Bayern miał jednak ponownie zainteresować się 19-latkiem, który w obliczu transferów Chelsea, może mieć problem z regularną grą w składzie. Stołeczny klub ma bowiem za sobą bardzo dobre okienko transferowe, podczas którego pozyskał Hakima Ziyecha, Kia Havertza i Timo Wernera.



Niemieccy dziennikarze dodają, że Hansi Flick po odejściu Ivana Periszicia, na skrzydle będzie miał do dyspozycji Kingsley'a Comana i Leroy'a Sane. Wypożyczenie Hudsona-Odoi byłoby dobrym wzmocnieniem ofensywnej formacji Bayernu i zarazem wpisywałoby się w filozofię klubu. Jak mówił Herbert Hainer Bawarczycy preferują kreowanie nowych talentów niż kupowanie gwiazd za ogromne sumy.



