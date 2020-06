Co musi się stać, aby dominacja Bayernu Monachium w Bundeslidze przynajmniej na tyle osłabła, by emocje z wyłonieniem mistrza Niemiec trwały do końca? Honorowy prezydent Bayernu Monachium Uli Hoeness nie ma wątpliwości. Przy okazji, wygłaszając swoją opinię, wbił szpilkę pozostałym klubom.

Mistrzowska passa klubu z Bawarii rozpoczęła się w sezonie 2012/13. Wówczas Bayern przerwał dwuletnie królowanie Borussii Dortmund i od tego czasu nie ma sobie równych.

Ósme z rzędu mistrzostwo mistrzostwo Niemiec to wielka zasługa Roberta Lewandowskiego. Czołowy napastnik świata bije kolejne rekordy strzeleckie, a zakończony w sobotę sezon Bundesligi zamknął golem numer 34. w lidze. Tym samym jedna trzecia goli w lidze zespołu z Monachium (łączni 100 bramek), padła łupem kapitana reprezentacji Polski i gwiazdora zespołu.

Dobrych wiadomości dla całej Bundesligi nie ma Uli Hoeness, który obecnie piastuje funkcję honorową w Bayernie. Przypomnijmy, że od listopada 2019 roku na stanowisku prezydenta klubu zastępuje go Herbert Hainer.