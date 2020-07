Hoffenheim skrytykował mistrza Niemiec Bayern Monachium za ściągnięcie dwóch utalentowanych piłlkarzy na zasadzie darmowych transferów do swojej drużyny młodzieżowej. Bawarczycy pozyskali niedawno w ten sposób dwóch 17-latków - Armindo Sieba i Mamina Sanyanga.

Dyrektor zarządzający Hoffenheim Frank Briel przyznał, że strata bardzo dobrze ocenianego napastnika Sieba, piłkarza kadry Niemiec do lat 17, a także grającego na prawej stronie boiska Sanyanga zaszkodziła jego klubowi.

"Warto dyskutować przynajmniej w kategoriach solidarności, że Bayern, którego obroty wynoszą trzy czwarte miliarda euro, teraz aktywnie prowadzi działalność w zakresie rekrutacji talentów" - powiedział Briel w wywiadzie dla magazynu klubowego.



"Być może jest to sprytne z punktu widzenia ich strategii korporacyjnej, ale boli nas, z uwagi na pracę, jaką wykonujemy w akademii" - dodał.



W poniedziałek Bayern powitał obu zawodników na pierwszym treningu drużyny klubowej do lat 19.



Hoffenheim stracił również - na rzecz Hamburgera SV - kapitana swojej drużyny do lat 19 Amadou Onanę.



Pierwszy zespół Bayernu obronił w zakończonym niedawno sezonie mistrzostwo kraju, a jego napastnik Robert Lewandowski został królem strzelców z dorobkiem 34 bramek. 4 lipca Bawarczycy sięgnęli zaś po Puchar Niemiec.

