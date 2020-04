Do zachwytów nad grą Erlinga Haalanda zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Norweski napastnik Borussii Dortmund wzbudza zachwyt niemal na każdym stadionie, na którym się pojawi. Jak się okazuje, do wielbicieli jego talentu należy również Ottmar Hitzfeld.

- Kiedy zobaczyłem go pierwszy raz w akcji, od razu mnie do siebie przekonał - mówi 71-letni szkoleniowiec w wywiadzie dla "Kickera". - Wyróżnia się wysokim poziomem inteligencji w grze. Potrafi znaleźć się w odpowiednim miejscu i czasie. Do tego jest szybki, świetny technicznie i zawsze szuka najsłabszego punktu w defensywie rywali. To może być drugi Robert Lewandowski.

Ostatniej zimy 19-letni Haaland przeszedł z Red Bull Salzburg do BVB za 20 mln euro. Dzisiaj nikt nie ma wątpliwości, że dla niemieckiego klubu to był doskonały interes. W pierwszych 11 spotkaniach w nowych barwach rosły snajper wpisał się na listę strzelców aż 12-krotnie.

Kontrakt Norwega obowiązuje do 2024 roku. Niewykluczone jednak, ze zawodnik pożegna się z Borussią najbliższego lata lub niedługo później. Stał się bowiem transferowym priorytetem dla Realu Madryt. Determinacja "Królewskich", by młodziana mieć u siebie, jest ogromna.

Hitzfeld to jeden z najbardziej renomowanych trenerów w Europie. Ekipę z Dortmundu prowadził w latach 1991-97, doprowadzając ją na finiszu swej misji do triumfu w Lidze Mistrzów. Potem w sumie przez siedem lat pracował w Bayernie Monachium. Był także selekcjonerem reprezentacji Szwajcarii.

