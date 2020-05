Piłkarz Hiannick Kamba zginął w wypadku samochodowym cztery lata temu, co potwierdzał akt zgonu. Okazuje się jednak, że on wciąż żyje. Taką informację podał "Bild", na który powołuje się "Super Express".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Co za parady! Neuer pokazał jak ćwiczy w ogrodzie. Wideo INTERIA.TV

Do tragicznego zdarzenia miało dojść w styczniu 2016 roku. Podano, że Kamba zginął w wypadku samochodowym w Demokratycznej Republice Konga. Był akt zgonu.

Reklama

Co w takim razie stało się naprawdę? Kamba miał już w 2018 roku zjawić się w ambasadzie Niemiec w Kinszasie, wyjaśniając, że wcale nie zginął, nie było wypadku samochodowego, a podczas wycieczki po DR Konga jego towarzysze zostawili go bez pieniędzy, dokumentów i telefonu.



W końcu, choć nie było to łatwe, udało mu się wrócić do Niemiec i teraz mieszka nieopodal Gelsenkirchen.



Pochodzący z Konga Kamba to były zawodnik juniorów Schalke 04, w których występował razem z Manuelem Neuerem.