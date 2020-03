W 25. kolejce Bundesligi Hertha Berlin mierzy się z Werderem Brema. W pierwszym składzie ekipy ze stolicy Niemiec znalazł się Krzysztof Piątek. Śledź to spotkanie z Interią.

25. kolejka Niemcy - Bundesliga

2020-03-07 15:30 | Stadion: Olympiastadion Berlin | Arbiter: G. Winkmann Hertha Berlin Werder Brema 1 2 DO PRZERWY 1-2 N. Stark 41' J. Sargent 3' D. Klaassen 6'

Oba zespoły słabo prezentują się w tym sezonie. Hertha jest na miejscu 14. z 27 punktami. Werder ma 10 "oczek" mniej i znajduje się na przedostatniej, 17. pozycji.



Werder stracił w tym sezonie 53 bramek. Zespół Floriana Kohfeldta ma drugą najgorszą defensywę w lidze.



To dobra wiadomość dla Krzysztofa Piątka, który poluje na kolejne trafienia. Debiutanckiego gola już zdobył, wykorzystując rzut karny w ostatnim meczu z Fortuną Duesseldorf.



Werder od początku przejął inicjatywę. W pierwszych minutach Hertha została zepchnięta do defensywy. Broniła się jednak nieporadnie i już w trzeciej minucie straciła bramkę. Joshua Sargent miał sporo miejsca przed polem karnym i zdecydował się na strzał. Uderzył na tyle mocno i precyzyjnie, że nie dał szans Thomasowi Kraftowi.

Trzy minuty później Hertha przegrywała już 0-2. Defensywa po raz kolejny zaspała. Wykorzystał to Davy Klaassen, który wyprzedził niefrasobliwie wychodzącego bramkarza i głową trafił do siatki.



Po dwóch szybko zdobytych bramkach Werder się cofnął. Hertha próbowała to wykorzystać, ale nie miała argumentów. W grze podopiecznych Alexandra Nouriego nie było widać pomysłu. Sporo było za to chaosu i przypadku.



Pierwszy celny strzał dla gospodarzy, w 22. minucie, oddał Matheus Cunha. Brazylijczyk zdecydował się na indywidualny rajd i uderzył sprzed pola karnego. Piłkę złapał jednak Stefanos Kapino. 12 minut później Cunha ponownie próbował uderzać z dystansu. Tym razem znowu górą był bramkarz.



Hertha z minuty na minutę grała lepiej. W końcu, pod koniec pierwszej połowy, strzeliła bramkę. Po dośrodkowaniu Marvina Plattenhardta z rzutu wolnego w polu karnym najwyżej wyskoczył Niklas Stark i głową trafił do siatki.



1 2 Hertha Berlin Werder Brema Kapino Augustinsson Gebre Selassie Moisander Veljkovic Vogt Bittencourt Rashica Eggestein Klaassen Sargent Kraft Klünter Mittelstädt Plattenhardt Stark Torunarigha Ascacíbar Darida Piątek Cunha Wolf SKŁADY Hertha Berlin Werder Brema Thomas Kraft Stefanos Kapino Lukas Klünter Ludwig Augustinsson Maximilian Mittelstädt Theodor Gebre Selassie Marvin Plattenhardt Niklas Moisander 41′ 41′ Niklas Stark Milos Veljkovic Jordan Torunarigha Kevin Vogt Santiago Lionel Ascacíbar Leonardo Bittencourt Vladimir Darida Milot Rashica Krzysztof Piątek Maximilian Eggestein Matheus Santos Carneiro da Cunha 6′ 6′ Davy Klaassen Marius Wolf 3′ 3′ Joshua Sargent REZERWOWI Rune Allmenning Jarstein Luca Plogmann Karim Rekik Marco Friedl Marko Grujić Sebastian Langkamp Mathew Leckie Philipp Bargfrede Arne Maier Nuri Sahin Javairô Dilrosun Johannes Eggestein Vedad Ibiszević Yuya Osako Pascal Köpke Claudio Pizarro Dodi Lukébakio Nick Woltemade

STATYSTYKI Hertha Berlin Werder Brema 1 2 Posiadanie piłki 57% 43% Strzały 7 3 Strzały na bramkę 4 2 Rzuty rożne 1 0 Faule 7 3 Spalone 0 3

