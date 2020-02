Po porażce w Pucharze Niemiec Hertha Berlin nie dała sobie rady z FSV Mainz i przegrała aż 1-3 w Bundeslidze. Gospodarze nie dość, że grali słabo, to jeszcze w końcówce meczu sprokurowali karnego, a samo spotkanie kończyli w dziesiątkę! Całe spotkanie rozegrał Krzysztof Piątek.

Piątek, niczym po transferze do Milanu, strzelanie w Niemczech rozpoczął od gola w krajowym Pucharze. Polski napastnik trafił w meczu przeciwko Schalke, jednak Hertha ostatecznie przegrała tamto spotkanie.



Berlińczycy zajmowali 13. miejsce w tabeli i starcie z niżej notowanym Mainz wydawało się być idealną okazją do poprawy swojego dorobku punktowego. Goście dzisiejszego spotkania, niezbyt dobrze wspominają polskich napastników. W poprzedniej kolejce przegrali z Bayernem, a jedną z bramek zdobył Robert Lewandowski.

Obie drużyny starały się kreować grę od samego początku meczu. W ich poczynaniach brakowało jednak dokładności i kilka dośrodkowań padło łupem obrońców. Optyczną przewagę zdążali sobie stworzyć goście.

Boiskową nudę przerwali zawodnicy Mainz. Robin Quaison otrzymał dobre podanie z głębi boiska od Levina Oztunaliego. Szwed pewnie minął obrońcę i precyzyjnym strzałem w dolny róg bramki pokonał bramkarza Herthy.





Gospodarze nie byli zbyt pewni w obronie i już po chwili napastnik gości miał kolejną okazję. Tym razem nie zdobył jednak bramki, a zatrzymał go Rune Jarstein.

Quaison był zdecydowanie najbardziej wyróżniającym się zawodnikiem w pierwszej części gry. W 35. minucie Danny Latza dograł do ofensywnego zawodnika Mainz. Ten dobrze zabrał się z piłką i znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem. Szwed próbował lobować, lecz zrobił to nieskutecznie.



Początek drugiej połowy nie zmienił niemrawego obrazu spotkania. Dopiero w 57. minucie piłkarze obudzili kibiców zgromadzonych na stadionie w Berlinie. Dodi Lukebakio huknął z dystansu, jednak piłka poszybowała nad poprzeczką. Zawodnicy gospodarzy grali nieco odważniej, ale zdecydowanie brakowało im skuteczności.



Bliski stworzenia zagrożenia był Pascal Koepke, który oddał intuicyjny strzał z kilku metrów. Piłka ponownie przeleciała obok słupka. Hertha zaczęła grać lepiej, ale cały czas miała problemy z zamienieniem optycznej przewagi na konkrety. W 72. minucie Lukebakio dośrodkowywał w pole karne. Do piłki doskoczył Piątek i przeniósł ją nad poprzeczką. Podanie Belga pozostawało jednak wiele do życzenia.



O ile Hertha próbowała atakować, to obrona drużyny z Berlina nadal grała bardzo słabo. W 82. minucie goście rozegrali składną akcję, po której Karim Onisiwo zagrał futbolówkę wzdłuż linii bramkowej. Ta przeleciała obok mało aktywnych obrońców i bramkarza, a do siatki wbił ją Quaison. Gol jeszcze bardziej zirytował kibiców gospodarzy, a na trybunach pojawiały się gwizdy.



Stracony gol zmotywował Herthę do ataku i udało im się zdobyć bramkę, choć pomógł im w tym... obrońca Mainz. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, strzał na bramkę oddał Anga Boyata. Ta trafiła potem w interweniującego Jeffrey'a Brumę i wpadła do siatki.

Zdobycie bramki było dobrą odpowiedzią na trafienie rywala, ale już po chwili zawodnicy Herthy ponownie utrudnili sobie zadanie. Marius Wolf został ukarany drugą żółtą kartką za... atak łokciem i mimo złapania kontaktu z rywalami, sytuacja ponownie zrobiła się napięta.



Drużyna Mainz szybko wykorzystała osłabienie rywala. Goście wyprowadzili groźną akcje z głębi boiska, po której Boyata musiał ratować się faulem. Obrońca Herthy powalił Onisiwo i sędzia wskazał na "jedenastkę". Do wykonania stałego fragmentu gry podszedł Quaison i potężnym strzałem w róg bramki pokonał Jarsteina.



PA

21. kolejka Niemcy - Bundesliga

2020-02-08 15:30 | Stadion: Olympiastadion Berlin | Widzów: 35049 | Arbiter: M. Petersen Hertha Berlin 1. FSV Mainz 05 1 3 DO PRZERWY 0-1 D. Boyata 84' R. Quaison 17',82',90'

1 3 Hertha Berlin 1. FSV Mainz 05 Jarstein Boyata Mittelstädt Stark Torunarigha Ascacíbar Grujić Maier Köpke Piątek Wolf Zentner Brosinski Bruma Niakhate St. Juste Öztunali Baku Barreiro Martins Latza Szalai Quaison 3 SKŁADY Hertha Berlin 1. FSV Mainz 05 Rune Allmenning Jarstein Robin Zentner 84′ 84′ 90′ 90′ Anga Dedryck Boyata 66′ 66′ Daniel Brosinski Maximilian Mittelstädt Jeffrey Bruma 46′ 46′ Niklas Stark Moussa Niakhate Jordan Torunarigha Jeremiah St. Juste 36′ 36′ Santiago Lionel Ascacíbar Levin Mete Öztunali 46′ 46′ Marko Grujić Ridle Bote Baku Arne Maier Leandro Barreiro Martins 72′ 72′ Pascal Köpke 69′ 69′ 76′ 76′ Danny Latza Krzysztof Piątek 81′ 81′ Ádám Szalai 70′ 70′ 88′ 88′ Marius Wolf 17′, 82′, 90′ (k.) 17′, 82′, 90′ (k.) Robin Quaison REZERWOWI Thomas Kraft Finn Dahmen Lukas Klünter 66′ 66′ Aarón Martín Caricol Marvin Plattenhardt Philipp Mwene Karim Rekik 76′ 76′ Pierre Kunde Malong Vladimir Darida Jean-Paul Boëtius Per Ciljan Skjelbred Jonathan Burkardt 46′ 46′ Javairô Dilrosun Dong-won Ji 72′ 72′ Vedad Ibiszević Jean-Philippe Mateta 46′ 46′ Dodi Lukébakio 81′ 81′ Karim Onisiwo

STATYSTYKI Hertha Berlin 1. FSV Mainz 05 1 3 Posiadanie piłki 59% 41% Strzały 11 10 Strzały na bramkę 4 3 Rzuty rożne 10 1 Faule 13 16 Spalone 0 1